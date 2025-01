München - Nach zwölf Tagen Urlaub müssen die Fußball-Profis des FC Bayern München wieder bei Trainer Vincent Kompany zum Dienst antreten. Ein Trainingscamp in der Sonne gibt es in der kurzen Winterpause 2025 nicht. Die neuntägige Vorbereitung bis zur Fortsetzung der Bundesliga am 11. Januar mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach findet in München statt.