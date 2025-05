Leipzig - Nach der schlechtesten Bundesliga-Saison ohne Europa-Startplatz seit dem Aufstieg 2016 ist RB Leipzig im Niemandsland angekommen. Dabei sollte mit der Verpflichtung von Jürgen Klopp alles in die andere Richtung gehen. RB muss in Zukunft zurück in die Vergangenheit und kämpft um seine DNA. Die Deutsche Presse-Agentur listet einige Probleme beim Vorzeigeclub im Red Bull-Konzern auf.