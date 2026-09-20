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Fußball-Bundesliga DFB-Nominierter Gruda in Leverkusen verletzt ausgewechselt

Leipzigs Gruda wurde von Bundestrainer Klopp in den Kader für die Nations-League-Partien gegen Serbien und Griechenland berufen. In Leverkusen muss der 22-Jährige nun verletzt ausgewechselt werden.

Fußball-Bundesliga: DFB-Nominierter Gruda in Leverkusen verletzt ausgewechselt
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Nationalspieler Brajan Gruda musste bei der Auswärtspartie in Leverkusen verletzt ausgewechselt werden. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Leverkusen - Fußball-Nationalspieler Brajan Gruda musste bei der Auswärtspartie von RB Leipzig bei Bayer Leverkusen in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Der kürzlich von Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehenden Nations-League-Partien nominierte Gruda verließ in der 26. Minute das Feld. Der 22 Jahre alte Offensivspieler schien Probleme an der Bauchmuskulatur rechts oberhalb der Hüfte zu haben. 

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Gruda wurde von Neu-Bundestrainer Klopp für die Partie gegen Serbien am 1. Oktober und das zweite Aufeinandertreffen mit Griechenland am 4. Oktober in den DFB-Kader berufen.