Fußball-Bundesliga: DFB-Nominierter Gruda in Leverkusen verletzt ausgewechselt

Leverkusen - Fußball-Nationalspieler Brajan Gruda musste bei der Auswärtspartie von RB Leipzig bei Bayer Leverkusen in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Der kürzlich von Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehenden Nations-League-Partien nominierte Gruda verließ in der 26. Minute das Feld. Der 22 Jahre alte Offensivspieler schien Probleme an der Bauchmuskulatur rechts oberhalb der Hüfte zu haben.