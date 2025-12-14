Fußball-Bundesliga Deswegen schaut sich Kompany vor Mainz-Spiel Union-Videos an

Eine große Rotation plant Kompany für das letzte Heimspiel des Jahres nicht. "Es sind alle fit, alle frisch. Der Kader ist voll da. Das Einzige ist immer die Konkurrenz: Es kann sein, dass der eine oder andere Spieler in die Mannschaft reinkommt, damit er zeigen kann, was er der Mannschaft bringen kann", sagte der belgische Trainer. Punktuelle Wechsel könnte es also geben.