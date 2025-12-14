Fußball-Bundesliga Deswegen schaut sich Kompany vor Mainz-Spiel Union-Videos an

München - Vincent Kompany muss nach dem Trainerwechsel beim 1. FSV Mainz 05 auch länger zurückliegendes Videomaterial sichten. Vor dem Heimspiel des FC Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) schaut sich der 39-Jährige sowohl die eine Partie des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga unter dem neuen Trainer Urs Fischer als auch Auftritte unter Vorgänger Bo Henriksen an. Und außerdem, wie Union Berlin seinerzeit unter Fischer spielte. Dort war Fischer vom Sommer 2018 bis zur Trennung vor gut zwei Jahren im Amt.