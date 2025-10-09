 
Fußball-Bundesliga der Frauen Verteidigerin Simon fehlt Bayern-Frauen wochenlang

Die Bayern-Frauen kommen in Barcelona heftig unter die Räder. Zwei Tage nach dem 1:7 wird dann auch noch bekannt, dass sich eine Verteidigerin verletzte und länger ausfallen wird.

 
Fußball-Bundesliga der Frauen: Verteidigerin Simon fehlt Bayern-Frauen wochenlang
Abwehrspielerin Carolin Simon vom FC Bayern verletzte sich in Barcelona. (Archivfoto) Foto: Sven Hoppe/dpa

München (dpa/lby) - Die Fußballerinnen des FC Bayern müssen länger auf Abwehrspielerin Carolin Simon verzichten. Die 32-Jährige zog sich bei der 1:7-Niederlage in der Champions League in Barcelona einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. Nach Angaben des deutschen Meisters werde Simon nun "mehrere Wochen" fehlen. Sie hatte beim Gastspiel in Spanien schon vor der Halbzeit auswechselt werden müssen.

Die Münchnerinnen hatten schon zuletzt Spielerinnen verloren: Defensiv-Neuzugang Vanessa Gilles (Muskelverletzung im Unterschenkel) und Stürmerin Jovana Damnjanovic (Muskelfaserriss in der Wade) fehlen mehrere Wochen. Co-Kapitänin Sarah Zadrazil muss wegen eines Kreuzbandrisses gar etliche Monate aussetzen. 

Am Samstag (15.00 Uhr) gastieren die Bayern zum Bundesliga-Spitzenspiel beim ehemaligen Serienmeister VfL Wolfsburg.