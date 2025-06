Leipzig - Während auf dem Transfermarkt bei den Männern von RB Leipzig noch weitgehend Ruhe herrscht, treiben die Frauen den Umbruch mit hoher Intensität voran. Gina Chmielinski ist Neuzugang Nummer zehn bei den Sächsinnen. Die 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin kommt vom italienischen Erstligisten US Sassuolo zurück in die Bundesliga und unterzeichnete in Leipzig einen Vertrag bis 30. Juni 2027.