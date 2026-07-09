Leipzig - Die Bundesliga-Fußballerinnen von RB Leipzig melden die elfte Neuverpflichtung. Von Inter Mailand kommt Nikée van Dijk nach Sachsen und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Die 23 Jahre alte Angreiferin spielte vor ihrem Mailand-Engagement bereits beim SC Heerenveen, OH Leuven und dem FC Twente, mit dem sie 2024/25 niederländische Meisterin wurde. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison war van Dijk an die TSG Hoffenheim ausgeliehen.
Fußball-Bundesliga der Frauen Neue Angreiferin für RB: Van Dijk kommt aus Mailand
dpa 09.07.2026 - 10:47 Uhr