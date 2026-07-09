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Fußball-Bundesliga der Frauen Neue Angreiferin für RB: Van Dijk kommt aus Mailand

RB schließt die Lücke, die ein Abgang von Lisa Baum reißen würde. Nikée van Dijk kennt die Bundesliga bereits.

Fußball-Bundesliga der Frauen: Neue Angreiferin für RB: Van Dijk kommt aus Mailand
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Die Frauen von RB Leipzig verpflichten eine niederländische Stürmerin. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig - Die Bundesliga-Fußballerinnen von RB Leipzig melden die elfte Neuverpflichtung. Von Inter Mailand kommt Nikée van Dijk nach Sachsen und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Die 23 Jahre alte Angreiferin spielte vor ihrem Mailand-Engagement bereits beim SC Heerenveen, OH Leuven und dem FC Twente, mit dem sie 2024/25 niederländische Meisterin wurde. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison war van Dijk an die TSG Hoffenheim ausgeliehen.

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"Nikée bringt ein spannendes Gesamtpaket mit. Sie ist eine sehr schnelle und aktive Stürmerin, die sich intelligent bewegt und auch mit dem Rücken zum Tor ihre Qualitäten hat. Wir sehen in ihr großes Potenzial und möchten sie in den kommenden Jahren gezielt weiterentwickeln. Gleichzeitig wird sie uns mit ihrer internationalen Erfahrung dabei helfen, als Mannschaft noch torgefährlicher zu werden", sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen und Mädchenfußball in einer Vereinsmitteilung.