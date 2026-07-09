"Nikée bringt ein spannendes Gesamtpaket mit. Sie ist eine sehr schnelle und aktive Stürmerin, die sich intelligent bewegt und auch mit dem Rücken zum Tor ihre Qualitäten hat. Wir sehen in ihr großes Potenzial und möchten sie in den kommenden Jahren gezielt weiterentwickeln. Gleichzeitig wird sie uns mit ihrer internationalen Erfahrung dabei helfen, als Mannschaft noch torgefährlicher zu werden", sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen und Mädchenfußball in einer Vereinsmitteilung.