Fußball-Bundesliga der Frauen: Jenas Frauen verlieren auch gegen Nürnberg

Das Duell der bislang sieglosen Teams begann mit einem klaren Plus der Fränkinnen, die sich in den Zweikämpfen deutlich präsenter zeigten. So war die Führung verdient. Wos zirkelte die Ecke direkt über die unglücklich agierende Jenaer Torhüterin Hannah Etzold hinweg ins lange Eck, wo Felicia Sträßer noch klären wollte, den Ball aber nur unter die Latte köpfte. Jena schaffte dann den Ausgleich: Nike Andersson zog aus gut 25 Metern ab, den eigentlich harmlosen Schuss fälschte Laura Miller entscheidend ab.