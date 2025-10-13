Fußball-Bundesliga der Frauen: Jenas Frauen verlieren auch gegen Nürnberg

Jena (dpa/th) – Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena haben ihre dritte Heimniederlage hinnehmen müssen. Auch gegen die bislang sieglosen Gäste vom 1. FC Nürnberg gelang der erste Saisonsieg nicht. Der Club war effektiver und siegte in Jena mit 3:2 (1:1). Oliwia Wos (26. Minute) brachte die Gäste in Führung, ehe Laura Miller per Eigentor (45.+2) für den Ausgleich sorgte. Nastassja Lein (60.) und Sanja Homann (70.) erhöhten für Nürnberg. Jena konnte dank Elfmeter durch Isabella Jaron (79.) noch mal verkürzen.