Fußball-Bundesliga der Frauen: Jena ohne Chance in Hoffenheim - Elfter zum Abschluss

Hoffenheim - Die Fußballerinnen von Carl Zeiss Jena haben die Bundesliga-Saison auf dem vorletzten Platz abgeschlossen. Am 22. und letzten Spieltag unterlagen die Thüringerinnen bei der TSG Hoffenheim mit 0:4 (0:3). Im Dietmar-Hopp-Stadion sorgte Selina Cerci mit einem frühen Doppelpack in der 7. und 14. Minute schnell für klare Verhältnisse. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit machte die Nationalspielerin dann den Hattrick perfekt.