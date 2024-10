Wolfsburg - Nach dem enttäuschenden Start in die Champions League haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wenig Zeit, mit dem 0:1 bei der AS Rom zu hadern. Schon am Samstag (17.45 Uhr/ARD, Magenta, DAZN) steht der Bundesliga-Clasicó gegen den deutschen Meister und Dauerrivalen Bayern München an.