Besonders der Abgang von Baum kommt überraschend. Die 19-Jährige war vor einem Jahr von Aufsteiger Hamburger SV nach Leipzig gekommen und überzeugte in ihrer Bundesliga-Debütsaison absolut. Der deutschen U23-Nationalspielerin gelangen auf Anhieb sechs Tore und fünf Vorlagen. "Lisa zählt zu den größten Talenten im internationalen Fußball. Dass sie bereits jetzt den nächsten Schritt gehen kann, spricht für die hervorragende Entwicklung, die sie hier in kurzer Zeit genommen hat. Ihr bevorstehender Transfer ist in vielerlei Hinsicht eine gute Lösung für alle Beteiligten", sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- & Mädchenfußball.