Leipzig - Ohne Lisa Baum und Gina Chmielinski sind die Fußball-Frauen von RB Leipzig in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gestartet. Nach Vereinsangaben wird das Duo die Sächsinnen nach nur einem Jahr wieder verlassen.
Zum Trainingsstart der RB-Frauen fehlen zwei weitere Spielerinnen. Vor allem der Abschied von Lisa Baum überrascht.
Leipzig - Ohne Lisa Baum und Gina Chmielinski sind die Fußball-Frauen von RB Leipzig in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gestartet. Nach Vereinsangaben wird das Duo die Sächsinnen nach nur einem Jahr wieder verlassen.
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Besonders der Abgang von Baum kommt überraschend. Die 19-Jährige war vor einem Jahr von Aufsteiger Hamburger SV nach Leipzig gekommen und überzeugte in ihrer Bundesliga-Debütsaison absolut. Der deutschen U23-Nationalspielerin gelangen auf Anhieb sechs Tore und fünf Vorlagen. "Lisa zählt zu den größten Talenten im internationalen Fußball. Dass sie bereits jetzt den nächsten Schritt gehen kann, spricht für die hervorragende Entwicklung, die sie hier in kurzer Zeit genommen hat. Ihr bevorstehender Transfer ist in vielerlei Hinsicht eine gute Lösung für alle Beteiligten", sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- & Mädchenfußball.
Chmielinski war ebenfalls vor einem Jahr von US Sassuolo zu RB gekommen, konnte ihre große Erfahrung aber nicht immer zur großen Zufriedenheit einbringen. Sie spielte 25 Mal in der Bundesliga, 14 Mal stand sie dabei in der Startelf.
Von den bislang zehn Neuzugängen im RB-Team waren beim Trainingsauftakt sieben dabei: Alieke Tuin, Marie Kleemann, Aude Waldbillig, Jasmien Mathys, Charlotte Hulst, Therese Simonsson und Sophie Lindner. Emanuela Pfister spielt für die Schweiz derzeit die U21-Europameisterschaft, Sara Pusztai trainierte nach auskurierter Krankheit individuell und Linde Veefkind stößt planmäßig in der kommenden Woche zum Team von Trainer Jonas Stephan.