Jena - Die Fußballerinnen von Carl Zeiss Jena nähern sich sieben Spieltage vor Schluss dem Abstieg aus der Bundesliga an. Am 19. Spieltag erlebte die Mannschaft von Trainer Florian Kästner beim 1:5 (0:4) beim Tabellenelften 1. FC Nürnberg ein Debakel. Bereits zur Halbzeit war die Partie im Max-Morlock-Stadion nach Toren von Clara Fröhlich per Elfmeter (11. Minute), Luisa Guttenberger (29.), Emöke Papai (34.) und Nastassja Lein (45.+1) entschieden.