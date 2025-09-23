Fußball-Bundesliga der Frauen: 1:2 gegen Union: Jenas Frauen warten auf ersten Saisonsieg

Im ersten Pflichtspiel zwischen den ersten Frauen-Mannschaften beider Vereine erzielte Katja Orschmann vor 1.384 Besuchern im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld in der 29. Minute die 1:0-Führung für Union. Die Gastgeberinnen kamen kurz nach dem Seitenwechsel durch Rieke Tietz zum 1:1-Ausgleich (47.). In der 89. Minute traf Dina Orschmann, die Schwester der ersten Berliner Torschützin, zum Sieg.