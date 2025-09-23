Jena (dpa/bb) – Die Frauen des FC Carl Zeiss stehen in der Bundesliga weiter ohne Sieg da. Drei Tage nach dem ersten und zugleich überraschenden Punktgewinn Jenas in dieser Spielzeit beim amtierenden Meister und Pokalsieger FC Bayern München (0:0) unterlagen die Schützlinge von Trainer Florian Kästner am 4. Spieltag zu Hause dem ambitionierten Aufsteiger 1. FC Union Berlin mit 1:2 (0:1).
Fußball-Bundesliga der Frauen 1:2 gegen Union: Jenas Frauen warten auf ersten Saisonsieg
dpa 23.09.2025 - 21:28 Uhr