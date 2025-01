"Es ist ein besonderes Spiel, wenn man so hört: 5500 Kieler sind da. Aus meinem Heimatort werden viele da sein", sagte KSV-Trainer Marcel Rapp am Donnerstag. "Wenn man Fußball guckt, auch als Kind, dann schaut man wahrscheinlich oft nach München zu Bayern München. Da hat man viele historische Spiele im Kopf, die in dem Stadion gespielt wurden. Jetzt sind wir ein Teil von dem Spiel. Wir freuen uns darauf, aber trotzdem fahren wir als Sportler dahin und wollen auch Punkte holen."