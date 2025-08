Fußball-Bundesliga: Das könnte was werden: Leipzigs Neuzugänge lassen hoffen

In der Abwehr sollten David Raum, Castello Lukeba und Willi Orban gesetzt sein. Ridle Baku, El Chadaille Bitshiabu und Kosta Nedeljkovic duellieren sich um den vierten Platz im Deckungsverbund. Auf der Sechs zeigen Xaver Schlager und Neuzugang Ezechiel Banzuzi bislang die besten Leistungen. Davor machen Antonio Nusa, Assan Ouedraogo und der neue Mann für den Flügel, Johan Bakayoko, Betrieb, als Sturmspitze hat Openda bislang in allen Testspielen getroffen. Völlig offen ist die Position im Tor. Ob Maarten Vandervoordt oder Peter Gulacsi als Nummer eins in die Saison gehen, wird erst nach dem letzten Test am Samstag (18.00 Uhr) beim RC Lens entschieden.