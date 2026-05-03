Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach hat sich mit einem Last-Minute-Sieg gegen Borussia Dortmund vorzeitig den Verbleib in der Fußball-Bundesliga gesichert. Durch das 1:0 (0:0) im Borussen-Duell nach einem späten Treffer von Haris Tabakovic in der 88. Minute kann die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski zwei Spieltage vor dem Saisonende nicht direkt mehr absteigen. Anschließend rannte der Torjäger mit nacktem Oberkörper über den Rasen und sah dafür noch Gelb. Der BVB verpasste in seinem 2000. Bundesliga-Spiel am drittletzten Spieltag durch die Niederlage den vorzeitigen Gewinn der Vizemeisterschaft.