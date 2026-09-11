1.203 Tage nach dem letzten Schalker Bundesliga-Tor erlöste Gosens die Königsblauen in der 25. Minute. Gosens hatte seine ersten 31 Bundesliga-Spiele im Trikot der Köpenicker bestritten. In der Saison 2023/24 war der 24-fache Nationalspieler mit sechs Toren und drei Torvorlagen Top-Scorer der Eisernen. Adil Aouchiche (46.) legte unmittelbar nach der Pause nach. Unions Tim Skarke, der auch schon für die Gelsenkirchener auflief, verkürzte kurz vor Schluss noch (90.+6), ehe der eingewechselte Maximilian Wöber (90.+13) das Spiel entschied. Die Mannschaft von Miron Muslic steht nun bei vier Punkten. Die Köpenicker und Coach Mauro Lustrinelli bei einem.