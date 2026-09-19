Stuttgart - Borussia Dortmund geht als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga in die dreiwöchige Länderspielpause. In einer lange Zeit höhepunktarmen Partie siegte die Elf von Trainer Niko Kovac beim VfB Stuttgart 1:0 (0:0). Das entscheidende Tor erzielte Maximilian Beier in der 70. Minute vor 60.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena. Während der BVB mit vier Siegen perfekt in die Saison startete, verharren die von Sebastian Hoeneß trainierten Schwaben mit drei Punkten in der unteren Tabellenhälfte.