Kaum Torchancen vor der Pause

Dem historisch torreichsten Duell der Bundesliga-Geschichte - 381 Treffer in bis dahin 112 Aufeinandertreffen - mangelte es bei der 113. Auflage über weite Strecken der ersten Hälfte an Torraumszenen. Die zuletzt defensiv anfälligen Stuttgarter trugen ihre Angriffe nur schleppend vor, vom BVB kam kaum mehr. Ein Flugkopfball von Beier in der Anfangsphase war für lange Zeit die beste Chance des Spiels.