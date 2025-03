Die Augsburger traten von Anfang an selbstbewusst auf. In der Offensive fiel den Gästen allerdings bis zur Pause noch weniger ein als der Gegner. So blieb TSG-Torwart Oliver Baumann in seinem ersten Liga-Spiel, seit er zur Nummer 1 in der DFB-Auswahl ernannt wurde, zunächst weitgehend beschäftigungslos.