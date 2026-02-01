Der vom englischen Erstligisten Tottenham an den HSV ausgeliehene und europaweit begehrte Kroate antwortete auf die Treffer von Harry Kane und Luis Diaz mit einem wuchtigen Kopfballtreffer - und brachte den HSV zurück ins Spiel.

"Für uns fühlt sich das Unentschieden natürlich mehr an wie eine Niederlage", sagte Neuer. Zumal der FCB in den beiden vergangenen Ligapartien gleich vier seiner insgesamt erst 18 Gegentore kassierte. Wie schon die Augsburger waren die Hamburger läuferisch etwas besser und ebenbürtig in der Intensität.

Nun freuen sich die Bayern auf eine Champions-League-freie Trainingswoche vor der Spitzenpartie am kommenden Sonntag gegen die stark aufspielende TSG Hoffenheim. Die Ergebnis-Delle scheint Sportvorstand Eberl nicht nervös zu machen. Der Vorsprung auf Dortmund ist weiter da. "Das ist jetzt gerade eine Phase. Da müssen wir mal durch", sagte Eberl.