Fußball-Bundesliga: Cooler Kane versenkt Elfer in der Ecke, die Torwart anzeigt

Und was machte Kane? Er schoss exakt in das angezeigte Eck, flach, scharf und super platziert. Rönnow flog dem Ball vergeblich hinterher. Und Kane berichtete nach dem Spiel, dass er vorher bereits in Video-Clips gesehen habe, dass Rönnow "das macht, dass er die Tendenz hat, das zu machen". Also den Schützen auf diese Art verunsichern zu wollen.