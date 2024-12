München - Bayern-Profi Kingsley Coman hatte in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim nur einen kurzen Auftritt. Der Flügelspieler kam in der 71. Minute in der Allianz Arena rein, musste den Fußballplatz beim 4:2 des Tabellenführers aber in der Nachspielzeit noch vor dem Schlusspfiff wieder verlassen. Der 28 Jahre alte Franzose hat offenbar eine Muskelverletzung erlitten. Eine genaue Diagnose gab es aber am Samstagabend noch nicht.