Fußball-Bundesliga: Coach Ilzer lässt Zukunft in Hoffenheim offen

Zuzenhausen - Angesichts der Querelen in der Führungsebene denkt Christian Ilzer über seine Zukunft als Coach der TSG 1899 Hoffenheim noch einmal nach. Einen möglichen Weggang ließ er offen. "Kann sein, ich kann nichts ausschließen. Das hängt von vielen anderen Faktoren ab", sagte der 48-Jährige vor dem Bundesliga-Topspiel bei Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Diese Faktoren werde er aber öffentlich nicht besprechen. Ilzer hat noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.