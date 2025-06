"Der FC Bayern hat Egon Coordes sehr viel zu verdanken", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer in einer Würdigung. "Er stand nie in der ersten Reihe und hatte dennoch einen großen Einfluss und seinen Anteil an den Erfolgen in den 90er Jahren." Am Dienstag ist Coordes im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit in seinem Haus in Memmingen gestorben. Das bestätigte seine Frau der Deutschen Presse-Agentur.