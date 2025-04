Augsburg - Nach der Sperre von Abwehrspieler Cedric Zesiger gibt Keven Schlotterbeck sein Startelf-Comeback beim FC Augsburg. Schlotterbeck habe wochenlang auf diese Möglichkeit warten müssen, räumte Trainer Jess Thorup vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) beim abstiegsbedrohten VfL Bochum ein. "Er spielt von Anfang an."