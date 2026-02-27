Neuer war wegen eines Faserrisses beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt von Jonas Urbig vertreten worden. Der 22-Jährige würde im Falle eines Neuer-Ausfalls auch gegen Dortmund im Tor stehen. Für den früheren Schalker Neuer (39) könnte es angesichts seines am Saisonende auslaufenden Vertrags aber die letzte Chance auf einen Einsatz gegen den Rivalen Dortmund sein.

"Es ist ein Klassiker - ein eigener kleiner Titel"

Dass die Meisterschaft im Falle eines Münchner Sieges mit dann elf Punkten Vorsprung wohl endgültig entschieden wäre, interessiert Kompany nicht. "Es ist ein Klassiker, für mich ist das immer ein eigener Titel", sagte der Trainer. "Die Wahrheit ist: Diese Spiele sind dermaßen wichtig, dass es ein eigener kleiner Titel ist. Deswegen ist es für uns auch eine absolute Priorität, da zu gewinnen."

Deshalb sei auch der Rahmen vor dem Duell der langjährigen Rivalen

wichtig. "Wir dürfen das schon so groß machen, wie es ist", sagte Kompany. "Ich glaube, dass es wichtig ist für die Bundesliga, dass es auch ein richtiges Topspiel wird - und nicht nur zwei Mannschaften, die Angst haben."