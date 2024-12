Lobende Worte gab es auch vom VfL Bochum. Die Steigerung der Erlöse sei "in Anbetracht der schwierigen Marktlage nicht selbstverständlich, wie auch der Blick in andere europäische Ligen zeigt, die in den kommenden Jahren deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Die TV-Erlöse der DFL sind als einzige gewachsen", hieß es vom Verein.