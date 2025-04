Fußball-Bundesliga Brych vor Karriereende: "War wie in einer Waschmaschine"

Wunsch für das letzte Spiel

Der zweimalige Weltschiedsrichter Brych beendet nach dieser Saison seine Karriere. In der Bundesliga ist er mit 356 Einsätzen der Rekord-Referee. Er sei "nicht mehr so kompetitiv", betonte der Münchner. Zu seinem Abschied wünscht er sich ein Spiel, bei dem es um nichts mehr geht. "Denn ich will es einfach nur genießen."