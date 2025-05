"Ich bin erleichtert, ich kann erhobenen Hauptes hier rausgehen", sagte der langjährige FIFA-Referee, der sich nach einem Kreuzbandriss nochmal in die Bundesliga zurückgekämpft hatte. Das kostete Kraft. "Ich werde morgen früh aufwachen und brauche keinen Kran", scherzte er zum körperlichen Verschleiß. Die Woche vor dem letzten Spiel sei körperlich und mental sehr anstrengend gewesen: "In der Pause habe mich nochmal an den Waden behandeln lassen."