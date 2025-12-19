Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund siegt zum Geburtstag 2:0 gegen Gladbach

Neuer Ärger um Adeyemi

Die Partie wurde nun hektischer. Schiedsrichter Jablonski zeigte Gelbe Karten und wurde von den Spielern mehrfach in Diskussionen verwickelt. Adeyemi regte sich nach seiner Auswechslung mächtig auf und musste von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl beruhigt werden. "Ich habe ihm gesagt, er geht nicht in die Kabine, er setzt sich dahin. Ehrlich gesagt war die Auswechslung total berechtigt. Karim hat kein gutes Spiel gemacht. Über die Szene wird zu reden sein, er wird dafür eine Strafe kriegen. Die Reaktion will ich nicht sehen, die will der Trainer nicht sehen, die will keiner sehen", sagte Kehl und kündigte eine Geldstrafe an.

Auf dem Platz mühten sich die Gladbacher, trafen aber weiterhin in der gegnerischen Hälfte zu häufig die falschen Entscheidungen. Der BVB verpasste es, mit einem weiteren Treffer die Nerven der eigenen Fans zu beruhigen. Der kurz zuvor eingewechselte Gladbacher Youngster Wael Mohya vergab den Ausgleich quasi aus dem Nichts knapp. Der 16-Jährige scheiterte an Kobel. So brachte Dortmund den knappen Vorsprung über die Zeit.