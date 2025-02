Fußball-Bundesliga Böse VfB-Patzer: Bayern gewinnen Südschlager in Stuttgart

Ausgerechnet Stiller, der gebürtige Münchner und frühere Nachwuchskicker der Bayern - es war nicht nur ein schönes Tor, sondern eines mit besonderer Note.

Doch die Antwort der Gäste, die offensiv nun etwas mehr investierten, ließ nicht allzu lange auf sich warten. Leroy Sané, der vor dem Gegentreffer noch den Ball verloren hatte, schickte den sehr auffälligen Olise auf die Reise - und der 24-Jährige traf mit einem platzierten Schuss ins linke Eck. Das Tor wurde lange wegen einer möglichen Abseitsposition überprüft und letztlich gegeben.

Dicker VfB-Bock vor dem 1:2

Nach der Pause kam auch Bayerns Stürmerstar Harry Kane mal in eine gefährliche Abschlussposition, scheiterte aber an Nübel (63.).

Nur kurz später servierten die Stuttgarter den Münchnern ein nachträgliches Geschenk zu deren 125. Geburtstag. Nübel brachte mit seinem Anspiel Stiller in Bedrängnis, Goretzka ging dazwischen - und versenkte die Kugel zum 1:2. "Der Ball ist zu riskant in der Situation", räumte Nübel ein. "Heute verlieren wir das Spiel nur, weil wir zu viele Fehler gemacht haben." Es tue extrem weh. Goretzka dagegen verriet: "Ich habe lustigerweise in der Pause dem Trainer gesagt, dass ich so ein Tor machen werde. Darauf habe ich spekuliert."

Der VfB bemühte sich in der Schlussphase noch um den Ausgleich. Das Tor aber machten die Bayern durch den eingewechselten Coman nach einem leichtfertigen Ballverlust der Gastgeber an der Mittellinie.