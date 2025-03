Pavlovic wird den Bayern also nicht nur am Samstag (15.30 Uhr) im Ligaspiel gegen den VfL Bochum ein weiteres Mal fehlen. Sondern er wird auch das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League bei Bayer Leverkusen am kommenden Dienstag verpassen. Schon beim 3:0 im Hinspiel am Mittwoch hatte er vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann gefehlt.