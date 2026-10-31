Erst verletzte sich Saibari nach einem Zusammenprall mit Borussia Dortmunds Torwart Gregor Kobel nach einer verpassten Großchance zum 1:0. Der Nationalspieler aus Marokko musste nach einer Behandlung auf dem Spielfeld von Betreuern gestützt in die Kabine geführt werden. Der 25 Jahre alte Saibari konnte mit dem rechten Fuß nicht mehr auftreten.