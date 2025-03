Kimmich hatte nach dem 2:0 im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen am Dienstag ebenfalls keine Zweifel an einer Vertragsverlängerung gelassen. "Es wird jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall eine Entscheidung geben", sagte der 30-Jährige. Auf die Frage, ob bald sein Verbleib beim Rekordmeister verkündet werde, ergänzte er: "In die genannte Richtung."