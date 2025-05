Eberl zurückhaltend - Alonso ahnungslos

Wirtz gilt als großer Wunschtransfer des FC Bayern München schon in diesem Sommer. Die Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten sich etwa überschwänglich über den Leverkusener geäußert. Die Bosse an der Säbener Straße und viele Bayern-Fans wünschen sich vor allem, Wirtz und dessen Nationalmannschaftskollegen Jamal Musiala auch im Verein zusammen spielen zu sehen. Die zwei gelten als größte Hoffnungen im deutschen Fußball. In München will Wirtz in die Gehaltsregion von Musiala aufsteigen. Dieser hatte seinen Vertrag in diesem Jahr bis 2030 verlängert.