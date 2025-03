München - Ein mögliches Karriere-Ende von Thomas Müller in diesem Sommer würde dem ehemaligen Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff leidtun. Wenn Müller sportlich noch mal einen Sprung zu einem anderen Verein im Ausland schaffen könnte, wäre das auch okay und eine schöne Erfahrung, sagte Bierhoff in der Sendung "Blickpunkt Sport" vom BR Fernsehen.