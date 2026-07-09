Gelsenkirchen - Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 ist laut übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Robin Gosens interessiert. Wie "Bild" und Sky berichten, befinden sich die Königsblauen in Gesprächen mit dem 32-Jährigen, der bei der AC Florenz allerdings noch einen Vertrag bis 2028 hat. Zudem dürfte Gosens auf Schalke deutlich weniger Geld verdienen.