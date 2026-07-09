 
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Berichte: Schalke an Ex-Nationalspieler Gosens dran

Fußball-Bundesliga Berichte: Schalke an Ex-Nationalspieler Gosens dran

Kehrt der frühere Unioner Robin Gosens zurück in die Bundesliga? Laut Medienberichten gibt es Gespräche mit seinem Lieblingsclub. Allerdings gibt es Hindernisse.

Fußball-Bundesliga: Berichte: Schalke an Ex-Nationalspieler Gosens dran
1
Spielt Robin Gosens künftig wieder in der Bundesliga? (Archivbild) Foto: Massimo Paolone/LaPresse/AP/dpa

Gelsenkirchen - Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 ist laut übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Robin Gosens interessiert. Wie "Bild" und Sky berichten, befinden sich die Königsblauen in Gesprächen mit dem 32-Jährigen, der bei der AC Florenz allerdings noch einen Vertrag bis 2028 hat. Zudem dürfte Gosens auf Schalke deutlich weniger Geld verdienen.

Nach der Werbung weiterlesen

Allerdings machte der 24-malige Nationalspieler nie einen Hehl daraus, dass Schalke sein Herzensclub sei. In der Saison 2023/2024 war Gosens, der den Großteil seiner Karriere in den Niederlanden und Italien verbrachte, für Union Berlin in der Bundesliga aktiv.