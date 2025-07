Fußball-Bundesliga: Bericht: Zaragoza verlässt FC Bayern endgültig

München - Der FC Bayern trennt sich laut einem Sky-Bericht von Flügelspieler Bryan Zaragoza. Der 23-Jährige werde an den spanischen Erstligisten Celta Vigo abgegeben. Der Transfer erfolge zunächst zwar nur auf Leihbasis - nach Angaben des Senders aber greife dann eine Kaufpflicht, wenn unter anderem eine realistische Anzahl an Einsätzen erreicht wird. Außerdem müsse das Team in La Liga mindestens auf Rang 13 landen. Eine offizielle Bestätigung des Deals gab es vom deutschen Fußball-Meister zunächst nicht.