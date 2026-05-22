"Vor fünf Jahren haben wir hier in meiner ersten Saison die Conference League erreicht, nur zwei Jahre später musste ich aus der Ferne mit ansehen, wie der FC abgestiegen ist. Das tat weh", erklärte Wagner, der in den vergangenen Jahren auch für den Hamburger SV und Union Berlin arbeitete. "Diesmal haben wir den Klassenerhalt geschafft. Das stand in den letzten Wochen über allem."