Der Europa-League-Sieger, der sich damit auch für die Champions League qualifiziert hat, soll "der heißeste Verein auf der Insel für den Stürmer sein", heißt es. Aber auch der FC Arsenal und der FC Chelsea, der am Mittwoch die Conference League gewann, seien interessiert. Sané hatte vor seiner Zeit beim FC Bayern bereits für Manchester City in der Premier League gespielt. Sein Vertrag bei den Münchnern läuft in diesem Sommer aus.