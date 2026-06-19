Der 19-jährige Diomande war die Entdeckung der vergangenen Bundesliga-Saison. RB hatte das Talent für 20 Millionen Euro vom spanischen Zweitligisten CD Leganes verpflichtet. Durch seine Leistungen wurden schnell die europäischen Top-Clubs aufmerksam und es kamen immer wieder Gerüchte auf, dass der Ivorer schon nach der ersten Saison die Bundesliga wieder verlassen könnte. Zumal Diomande keinen Hehl daraus macht, dass potenzielle Kandidaten wie Liverpool und Champions League-Sieger Paris Saint-Germain durchaus zu seinen Lieblingsmannschaften zählen.