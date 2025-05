Höhe der Ablöse im Fokus

Wirtz soll sich allerdings anderen Berichten zufolge schon mit dem FC Bayern München einig sein. Die "Bild" hatte gemeldet, dass die Münchner in diesem Sommer 100 Millionen Euro an Ablösesumme bieten wollen. Sollte das nicht reichen, würde Wirtz, dessen Vertrag in Leverkusen noch bis 2027 läuft, bis 2026 warten.