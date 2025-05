Voraussetzung ist offenbar, dass ein Verein 150 Millionen Euro für den 22-Jährigen bezahlt. Ob die Bayern dazu bereit sind, ist aber fraglich. Bayers Sportchef Simon Rolfes hatte am Sonntag die Chancen auf einen Wirtz-Verbleib in Leverkusen mit "60:40" beziffert. Wirtz hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027 und soll angeblich nur zum FC Bayern wechseln wollen, falls er den letztjährigen Double-Gewinner tatsächlich verlassen sollte.