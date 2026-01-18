Augsburg - Der Augsburger Kristijan Jakic hat im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg für eine kuriose Auswechslung gesorgt. Der 28-Jährige verletzte sich kurz vor dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit, als er die Treppe zum Stadion-Innenraum hinunterging. Darauf deuteten zumindest die TV-Bilder hin. Sie zeigten, wie Jakic sich auf der Treppe zuerst ans Bein fasste und dann mit zwei Betreuern sprach. Schließlich humpelte er die Treppe wieder hoch.