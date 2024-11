Ein Tor und hinreißende Dribblings zeigte er beim 5:0 in Bochum. Drei Treffer folgten in nur 45 Einsatzminuten beim 4:0-Pokalerfolg in Mainz. Nach der überwundenen Hüftverletzung ist Musiala aktuell der größte Erfolgsfaktor im Münchner Starensemble. Der 21-Jährige schlüpft sogar in die Torjägerrolle von Harry Kane. "Ich versuche, jetzt auch häufiger in Positionen zu kommen, um einfach Tore zu machen", sagte der Nationalspieler zur besseren Ausbeute.