Und darum will Kane am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig eben doch dabei sein in der Red Bull Arena - wenn auch in Zivil und als mitfiebernder Fan auf der Tribüne. Auf einen weiteren Aufschub der 34. Bayern-Meisterschaft um eine Woche bis zum Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach hofft Kane jedenfalls nicht.