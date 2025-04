Müller muss lange warten

Bevor der im Sommer scheidende Müller zu seinem 500. Bundesliga-Einsatz ran durfte, musste der in dieser Woche kranke Fan-Liebling bis zur 84. Minute warten. Lässig plaudernd brachte er in Durchgang eins Ruhe in eine erhitzte Coaching-Zone. Wiederholt ließ sich der 35-Jährige von den Anhängern beim Warmlaufen feiern. Noch lauter war der Jubel, als Müller den Platz betrat.