Hat Davies' Aufschwung womöglich auch damit zu tun, dass der kanadische Nationalspieler aktuell auch um seine persönliche Zukunft spielt? Am Saisonende läuft sein Vertrag in München aus. Aus Spanien gab es immer mal wieder Berichte, Davies' Zukunft liege sicher bei Real Madrid. In München wiederum sollen Gespräche über eine Vertragsverlängerung an angeblich zu hohen Gehaltsvorstellungen des Spielers gescheitert sein.