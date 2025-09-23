Fußball-Bundesliga: Bayerns Ersatztorwart Urbig fällt verletzt aus

München - Der FC Bayern München muss vorerst auf Ersatztorhüter Jonas Urbig verzichten. Der Keeper (22) erlitt nach Vereinsangaben einen Muskelfaserriss in den Adduktoren. Wie lange der Stellvertreter von Stammkeeper Manuel Neuer ausfällt, das präzisierte der deutsche Fußball-Rekordmeister nicht. Die Münchner haben Routinier Sven Ulreich als weiteren Ersatztorwart im Kader, sollte Neuer ausfallen oder pausieren.