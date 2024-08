Fußball-Bundesliga: Bayerns Eberl nach Carro-Aussage: Keine verbale Gegenattacke

Eberl: Attacke auf Platz, nicht am Mikrofon

In der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Spiel der Bayern in Ulm am Freitagabend wurde Eberl gefragt, ob die derzeitige Schärfe ein Indiz für die restliche Saison sei und es weiter zur Sache gehen werde. "Das soll auf dem Platz passieren", antwortete Eberl. "Da wollen wir den sportlichen Wettkampf haben." Er bemühe sich um öffentliche Zurückhaltung. "Das Attacke-Thema sehe ich nicht vor dem Mikrofon in der Pressekonferenz, sondern tatsächlich dann in fünf, sechs Wochen, wenn wir gegen Leverkusen spielen."